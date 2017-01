Deutsche Bahn Kostenloses W-Lan im ICE nun auch in der zweiten Klasse

Die Bahn bietet nun kostenloses W-Lan in der 1. und 2. Klasse an Foto: Deutsche Bahn/Oliver Lang

Die Deutsche Bahn bietet mit Jahresbeginn allen ICE-Fahrgästen auch in der zweiten Klasse kostenlos einen Internetzugang an. Der Datenaustausch über ein lokales Funknetz (W-Lan) im Wagen soll deutlich stabiler und leistungsfähiger sein als bisher, kündigte das Unternehmen an.