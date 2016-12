Deloitte-Studie Menschen in Deutschland sehen keinen Nutzen in mobile Payment

Noch kein Massen-Magnet: Mobile Payment Foto: Fotolia / davizro photography

Im mobilen Bezahlen etwa per Smartphone sieht die überwiegende Mehrheit der Menschen in Deutschland laut einer aktuellen Studie keinen Nutzen. In allen Altersgruppen stoße diese Zahlungsart auf Zurückhaltung, ergab eine Studie des Beratungsunternehmens Deloitte.