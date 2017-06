Deal mit Autovermietern Avis managt Waymos Roboterauto-Flotte - Apple least bei Hertz

Waymos autonom fahrender Chrysler Pacifica Hybrid Minivan Foto: Waymo

Themenseiten zu diesem Artikel: Waymo Apple Google Phoenix Avis Flotte Fahrzeug

Die Google-Schwesterfirma Waymo und Apple suchen bei ihren Roboterwagen-Projekten die Unterstützung von Autovermietern. Waymo lässt seine Flotte umgebauter Chrysler-Minivans in der Stadt Phoenix von Avis managen, wie die Unternehmen am Montag mitteilten. Dort können Familien die selbstfahrenden Autos im Alltag testen. Apple least unterdessen Fahrzeuge für sein Roboterwagen-Programm bei einer Tochter des Avis-Konkurrenten Hertz, wie der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf Unterlagen der kalifornischen Verkehrsbehörde berichtete.