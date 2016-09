Data Driven Advertising Tipico holt sich Adtech-Firma Adform als exklusiven Partner ins Haus

Tipico investiert in Adtech: Der größte Sportwetten-Anbieter in Deutschland ist eine Partnerschaft mit dem Adtech-Anbieter Adform eingegangen. Das dänische Unternehmen soll unter anderem dabei helfen, die interne Programmatic-Advertising-Strategie zu unterstützen.

Adform fungiert ab sofort als exklusiver Partner für das weltweite Ad Serving und Kampagnenreporting sowie die Kampagnenanalyse von Tipico. Das 2002 gegründete Adtech-Unternehmen gehört eigenen Angaben zufolge zu den weltweit größten inhabergeführten und unabhängigen Unternehmen in diesem Bereich und hat sich auf die Fahnen geschrieben, Daten, Kreation und Trading auf einer offenen Tech-Plattform zu verbinden. Die Marketinglösungen werden dann Mediaagenturen, Trading Desks, Marken und Publishern zur Verfügung gestellt.



Bild: Screenshot Youtube/Tipico Mehr zum Thema Tipico-Kampagne Jung von Matt verpasst Thomas Müller und Jérôme Boateng ein ganz gemeines Handicap

Marc Hudoffsky, Vice President Platform Solutions EMEA bei Adform, fügt hinzu: "Tipico ist Vorreiter bei der Implementierung eines flexiblen und integrierten Ad Servings. Das Unternehmen kennt die Vorteile relevanter, personalisierter Werbung und Inhalte und geht das Thema mit Nachdruck an. Vor allem sieht das Team aber auch die Vorzüge und Möglichkeiten einer In-House-Lösung. Wir sind stolz, dabei zu sein und sind gespannt, wohin sie ihre Data Driven Marketingstrategie trägt."

Tipico war bereits eine Zeit lang auf der Suche nach einem passenden Adtech-Anbieter. Die gesuchte Lösung sollte eine transparente und zentrale Plattform für alle Kampagnen darstellen, ganz gleich ob von Agenturen oder In-House entwickelt, heißt es in einer Mitteilung. Auch legten die Verantwortlichen viel Wert darauf, dass das Tool die interne Programmatic-Advertising-Strategie unterstützt und gleichzeitig mit einem hohen Maß an Service und Support ausgestattet ist. Weitere Entscheidungskriterien waren der sichere Umgang mit Nutzerdaten und die Integration der DSP (Demand-side Platform) und DMP (Data-Management Platform). Das alles habe man in Adform gefunden.Der Ad Server von Adform wird nun als Stand-Alone-Lösung alle digitalen Kampagnen von Tipico zentral ausliefern, heißt es. Dadurch könnte die Effizienz und Transparenz gesteigert und die internen Prozesse nahtloser werden. Auch könnten die programmatischen Digital-, Video- und Mobile-Kampagnen nun personalisierter und optimierter ausgespielt werden. "Adform ist für uns ganz klar ein Partner für die Zukunft, dem wir vertrauen und der uns helfen kann, unsere Advertising-Maßnahmen weltweit zu skalieren", sagt, Director of Marketing von Tipico. "Wir haben den Adform-Ad Server seit März im Einsatz und waren beeindruckt, wie zuverlässig und transparent Kampagnen sowohl effizient als auch effektiv ausgeliefert, optimiert und analysiert werden."