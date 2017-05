Daimler-Entwicklungschef Robotertaxis schon in drei, vier Jahren möglich

Daimlers Entwicklungsvorstand Ola Källenius sieht Roboterwagen schon in wenigen Jahren in Städten herumfahren. "Zwischen 2020 und 2025 kann es Robotertaxis in Städten geben", sagte Källenius der Deutschen Presse-Agentur. "Die Stadt ist zwar ein hochkomplexes Gebilde, aber mit niedrigen Geschwindigkeiten geht das."

Wichtige Grundvoraussetzung für das autonome Fahren sind hochauflösende Karten. Man arbeite für einige Städte derzeit an so guten Karten, dass man bald in die Umsetzung gehen könne. Daimler hatte 2015 mit BMW und Audi den Kartendienst Here gekauft.

Daimler entwickele derzeit Autos für Level vier und Level fünf des autonomen Fahrens, so Källenius weiter. Bei letzterem soll sich der Fahrer vollständig zurückziehen können. "In den nächsten drei bis vier Jahren werden wir diese Technologien für kommerzielle Nutzung auf die Straße bringen", sagt er. "Das wird bis dahin gesetzlich hoffentlich möglich sein in Deutschland und in anderen Ländern. Die ersten rechtlichen Voraussetzungen liegen ja vor."Damit nimmt auch ein anderer Plan Form an: Daimler hatte eine Absichtserklärung für eine Kooperation mit dem Mitfahrdienst Uber unterschrieben, nach der der Autobauer in einigen Jahren Roboterautos über die Plattform anbieten kann. Uber erprobt seit vergangenem Jahr schon Roboterwagen-Fahrten unter anderem mit Volvo-Modellen in Pittsburgh. Allerdings ist immer ein Fahrer an Bord. Nach einem Unfall waren sie im Frühjahr kurz unterbrochen worden. dpa