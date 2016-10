DACH-Analyse Regionalzeitungen sind mobil zu langsam

Bei der Auswertung der Top-20-Regionalzeitungen in Deutschland stellt, die das Google-Adsense-, Publishing- und Partner-Zertifikat trägt, lediglich einen Google Page Speed von durchschnittlich 53 Punkten für die mobile Startseite fest. Nur sechs der Häuser erreichten Werte von 60 oder mehr. In Österreich und in der Schweiz ist die mobile Seitengeschwindigkeit im Durchschnitt minimal höher. Die festgestellten Fehler liegen vor allem im technischen Bereich. So gibt es immer wieder Mängel bei Bildkomprimierungen, im Caching oder im Quellcode.Die AMP-Technologie wird in Deutschland von sechs regionalen Tageszeitungen genutzt, in Österreich von vier, bei den Schweizer Medien drei. Experimentierfreudig zeigen sich laut Analyse gerade die kleineren Titel in der DACH-Region; Häuser mit der größten Online-Reichweite sind nicht unbedingt die Vorreiter. "Verlage sollten die kurze Zeitspanne für sich nutzen, in der der Wettbewerb technische Neuerungen noch nicht ausprobiert hat", rät, CEO von MSO Digital. Ihmzufolge müsse die Nutzung von AMP bis Ende des Jahres zur Pflichtaufgabe werden. kan