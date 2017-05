Adtech Erkan Soy soll für Criteo das Geschäft in Osteuropa vorantreiben

Der Adtech-Dienstleister Criteo macht Erkan Soy zum Managing Director Central Eastern Europe (CEE). Nachdem der Digital-Experte Criteos Markteintritt in der Türkei erfolgreich mitverantwortete, soll er nun die Geschäfte in Polen, der Tschechischen Republik und in weiteren CEE-Ländern vorantreiben.

Soy war bis zuletzt als Managing Director in der Türkei für Criteo tätig und baute dort ein Büro sowie ein Team auf. Laut seinem LinkedIn-Profil arbeitet der Manager seit 2011 bei dem Technologieunternehmen und war davor unter anderem bei Neckermann für das Online-Marketing zuständig.

In der CEE-Region soll er nun das Wachstumspotenzial ausschöpfen. Bereits 40 Prozent aller Online-Transaktionen in Polen erfolgen laut Soy geräteübergreifend, in Deutschland liege die Cross-Device-Rate zum Vergleich erst bei 33 Prozent. "Dieser Trend bringt Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten für Werbetreibende mit sich. Wir unterstützen sie dabei bestmöglich mit unseren Lösungen", so Soy."Die Märkte in Mittel- und Osteuropa sind für uns von besonderer Bedeutung, wir wachsen in dieser Region überdurchschnittlich stark", erklärt, Managing Director Central Europe bei Criteo. "Mit der neuen Position wollen wir das Momentum nutzen. Zusammen mit seinem Team spielt Erkan Soy eine maßgebliche Rolle für unseren Erfolg in Polen und der CEE-Region." ron