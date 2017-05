Cloud-Geschäft Amazon Web Services plant weiteres Rechenzentrum in Frankfurt

Amazon-Chef Jeff Bezos Foto: Amazon

Amazon Web Services will seinen Cloud-Service in Deutschland deutlich ausbauen und plant dafür ein weiteres Rechenzentrum im Frankfurter Raum. Dort könnten ab Mitte des Jahres die Kunden ihre Daten sicher innerhalb Deutschlands speichern und nutzen, kündigte Glenn Gore, Chef-Software-Architekt des Unternehmens, am Mittwoch in Berlin an. Es handele sich um eine "große Investition", konkrete Zahlen nannte das Unternehmen nicht. Der Cloud-Anbieter betreibt bereits zwei "Availability Zones" in Frankfurt und unterhält in 16 Regionen weltweit solche Zentren.