Cloud-Dienstleister Oracle baut sichere Cloud-Infrastruktur in Frankfurt aus

Oracle baut sein Cloud-Geschäft aus Foto: Oracle

Oracle baut sein Cloud-Angebot in Deutschland kräftig aus und erweitert sein Datenzentrum in Frankfurt am Main um sichere Infrastruktur für geschäftskritische Daten. "Im Aufbau unserer Cloud-Infrastruktur ist das ein Meilenstein", sagte Frank Obermeier, Chef von Oracle Deutschland, der dpa. Das Angebot richte sich speziell an Geschäftskunden in Europa und Deutschland und entspreche den EU-Datenschutzrichtlinien. Die Kunden sollen Software, Plattform sowie Infrastruktur als Service aus einer Hand erhalten.