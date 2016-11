Chatbots, Roboterjournalisten und Co Wie moderne Technologien im US-Wahlkampf mitmischen

Diese Computerprogramme geben vor, real existierende Nutzer zu sein. Sie sind darauf programmiert, sinnvolle Texte zu schreiben und sich an Diskussionen in sozialen Netzwerken zu beteiligen. So wurde etwa nach nur wenigen Sekunden ein von der Trump-Kampagne abgesetzer Tweet über Vergewaltigungsanschuldigungen gegen Bill Clinton sekundenschnell tausendfach geteilt.Beide Kandidaten, sowohl die Demokratin Clinton wie auch der Republikaner Trump, haben bereits vor Monaten damit angefangen, eine Schar an Twitter-Followern hinter sich zu versammeln. Doch die meisten Anhänger sind in Wahrheit gar keine. Donald Trump folgen laut der Analyse-Plattform Twitteraudit 4,6 Millionen Fake-Accounts, das ist etwa jeder Dritte seiner Anhängerschaft. Dass sich der Republikaner auf Twitter @realDonaldTrump nennt, entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Bei Hillary Clinton sieht es jedoch kaum besser aus: Unter ihren 10,2 Millionen Followern sind 3,7 Millionen Bots. Und selbst der offizielle Präsidenten-Account @POTUS zählt knapp 3 Millionen Fake-Fans.

Bild: We Are Social

Bild: We Are Social

Aber nicht nur die Politik selbst, auch die Medienhäuser setzen verstärkt auf die Möglichkeiten der modernen Computertechnik - zumindest in den USA. Die "New York Times", die "Washington Post", die Sender

CNN

und NBC, Yahoo News und Organisationen wie ProPublica setzen im US-Wahlkampf und während der Wahl am Dienstag auf Programme, bei denen Algorithmen aus Daten einen Text kreieren sowie auf virtuelle Roboter, die sogar mit Nutzern kommunizieren können . Hierbei dient die Technik also weniger der Manipulation, sondern der schnelleren und vertieften Rezeption von Nachrichten.Von Robotern geschriebene Artikel sind zwar per se nichts Neues - schon seit einigen Jahren ist die Sportberichterstattung einiger US-Titel vollautomatisiert - aber in der Politikberichterstattung ist das ein Novum. Die "Washington Post" setzt beispielsweise am Wahltag auf das Programm Heliograf, das eine Mischung aus von Menschen geschriebenen und automatisch erstellten Artikeln erzeugt. So sollen Texte entstehen, die "besser sind als die aus einem automatischen System, die aber rascher aktualisiert werden können als jede von einem Menschen geschriebene Geschichte", erklärt der Verantwortliche. ron