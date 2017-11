Chatbot Dr. Oetker startet Produktfinder für den Facebook-Messenger

"Grüß dich! Schön, dass du da bist. Welches Produkt soll ich für dich suchen?" Mit diesen Worten begrüßt der "Dr. Oetker Produktfinder" bei Facebook ab sofort alle Verbraucher, die auf der Suche nach Informationen zu Produkten des Bielefelder Nahrungsmittelkonzerns sind. Sucht man beispielsweise nach "Tiefkühlpizza" schlägt der Chatbot dem Nutzer drei verschiedene Produkte aus der Kategorie Pizza vor. Antwortet man daraufhin mit einer Postleitzahl, sucht der Bot die Supermärkte in der Nähe, in denen die Produkte zu haben sind.

Es gibt aber Grund zur Hoffnung: Rund die Hälfte der Deutschen steht der Studie zufolge einem Unternehmens-Chatbot grundsätzlich offen gegenüber. Die meisten dieser Befragten schätzen zum Beispiel den Vorteil, nicht an Öffnungszeiten gebunden zu sein oder in Warteschleifen am Telefon festzuhängen. ron

automatisierten Messengerdienst in ihr Marketing integriert. "Mildred" sucht für Lufthansa-Kunden nach günstigen Flügen, "Chad" vereinbart für Opel-Kunden individuelle Probefahrten und Jägermeister hatte gemeinsam mit ihrer Digitalagentur La Red Anfang des Jahres den ersten rappenden Chatbot - den Jäm Bot - entwickelt, mit dem Facebook-Nutzer individualisierte Rap-Videos an ihre Freunde schicken können.Ob die Kommunikations-Roboter auch tatsächlich von den Konsumenten angenommen werden, ist indes unklar. Im September ergab eine repräsentative YouGov-Studie , dass Endverbraucher mit dem "Chatbot"-Begriff nämlich überhaupt nichts anfangen können. 69 Prozent der Deutschen haben davon noch nie etwas gehört. Dementsprechend erwarte fast jeder Vierte auch keine Verbesserung der Kommunikation mit Unternehmen.