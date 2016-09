Casper, Emma, Muun & Co Was man über den E-Commerce-Hype um Matratzen-Start-ups wissen sollte

Woher kommt der Boom der Online-Matratzen-Händler?

Sisyphusarbeit

Welche Start-ups tummeln sich im Markt?

Matratzen-Markt: Alle Motive der Casper-Kampagne

Wie sieht das Marketing aus?

MUUN - GERMAN SOFTNESS

Wie reagieren die etablierten Player?

Wie wird sich die Branche entwicklen?

Der Matratzen-Kauf gehört seit jeher nicht zu den Paradebeispielen einer gelungenen: Der Offline-Markt wird von einer Vielzahl großer Möbelhäuser, Discounter und Fachgeschäften besetzt, so wird die Wahl der richtigen Schlafunterlage mitsamt Probeliegen schnell zur. Die teure Preisgestaltung mit zwar vielen Rabatten, aber instransparenten Margen macht es nicht besser. Dem gegenüber stehen die Online-Start-ups, die in der Regel ein einziges-Produkt im Sortiment haben, den Kunden 100 Tageanbieten - und dabei noch deutlich günstiger sind als die Offline-Konkurrenz. Die Retourenquote beträgt nach Markteinschätzungen ca. 5 Prozent. Um Bekanntheit für das Geschäftsmodell und die eigene Marke aufzubauen, agieren die Firmen derzeit mit aggressivem Marketing in TV und OOH.Definiert hat die noch junge Branche. Der US-Pionier ist seit zweieinhalb Jahren am Markt und vor wenigen Wochen in Deutschland gestartet. Im Heimatmarkt sorgte Casper unter anderem wegen prominenter Investoren wie Leonardo diCaprio und Tobey Maguire für Aufsehen, interessant ist das Unternehmen aber vor allem wegen seiner Strategie, eigentlich biedere Matratzen als Lifestyle-Objekt zu inszenieren. "Wir haben einen neuen Markt erfunden", sagt Global Managing Director Constantin Eis. Er muss sich hierzulande mit einigen Mitbewerben auseinandersetzen, darunter das mit viel Kapital ausgestattete deutsch-britische Start-up, zudemoder. Das Geschäftsmodell der Marktteilnehmer ist weitgehend deckungsgleich.Kaum eine Großstadt, die derzeit nicht mit denim Comic-Stil zuplakatiert ist. Insgesamt sechs Motive hat das Unternehmen inhouse kreiert, zudem läuft ein. In den Werbeblöcken trifft Casper auf Emma, kommende Woche startet auch Eve einen ersten TV-Aufschlag. Muun betreibt nebenund einer kreativen OOH- und Online-Video-Kampagne ( Kreation: Amsterdam Berlin ) einen, weitere sollen folgen. "Das Kernproblem beim Thema Schlafen ist, dass es keine Brand Awareness gibt", sagt Gründer Vincent Brass. Alle Marktteilnehmer äußern sich positiv über den Casper-Start. So sagt Helmut Müller, Geschäftsführer von Eve: "Natürlich hilft es der ganzen Branche, dass Casper in Deutschland gestartet ist." Brass spricht von einem "Glücksfall für die gesamte Schlafindustrie weltweit", weil der Pionier mit hohen Marketingbudgets für Aufmerksamkeit sorge.Derbeeilte sich zu Caspers Deutschlandstart Ende Juli mit einer kritischen Stellungnahme zur "One fits all"-Idee - und kann sich von der Stiftung Warentest erstmal ein Stück weit bestätigt fühlen. Für Casper & Co ist die Reaktion aber ein Ritterschlag. Der zeigt, dass sich die verschnarchte Branche ernsthaft mit den Playern aus der Online-Welt beschäftigt, oder besser: beschäftigen muss. Beispiel: Das Mutterunternehmen unter anderem von Discounterhat mit Marcus Diekmann diese Woche erstmals einen Director für die Bereiche Digital, E-Commerce und Omnichannel an Bord geholt, will das Unternehmen so zum führenden Omnichannel-Händler Europas entwickeln. Noch ist der Anteil des Online-Verkaufs von Matratzen insgesamt zwar gering - zwischen 5 und 10 Prozent - die neuen Unternehmen bringen aber Dynamik in das Business.Klar scheint: Ein halbes Dutzend Start-ups mit einemwird auf Dauer nicht profitabel koexistieren können. "Der Markt wird nicht so schnell wachsen, dass es sich für alle Player rentieren würde", sagt Unternehmensberater Winfried Titze, der sich seit über 25 Jahren mit der Branche beschäftigt. Für einen "Winner takes all"-Markt hält er Matratzen aber auch nicht. Bei der gesamten Möbelindustrie wächst der Anteil des Internetgeschäfts jährlich um etwa 1,5 Prozent - beim Matratzengeschäft erwartet Titze noch deutlich. Alle Start-ups planen bzw. haben bereitsim Angebot - so wie Bettwäsche, Kissen, Schlafkleidung etc. Casper geht wie gewohnt noch einen Schritt weiter: Seit kurzem hat das Unternehmen in den USA ein Hundebett im Sortiment. fam