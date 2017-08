Carsharing General Motors will eigenen Konkurrenten zu Uber und Lyft aufbauen

General Motors' Carsharing- und Miettochter Maven soll ausgebaut werden. Foto: GM

Kampfansage an die führenden Fahrdienst-Vermittler: Wie Reuters berichtet, will der Auto-Riese General Motors (GM) offenbar einen eigenen Konkurrenten zu Uber, Lyft und Co aufbauen. Dafür soll die konzerneigene Carsharing- und Miettochter Maven weiter ausgebaut werden. Pikant: GM unterhält Partnerschaften mit Uber und Lyft.