CES Diese QLED-Fernseher sollen Samsungs Note-7-Debakel vergessen machen

Dieser Fernseher soll ein Aushängeschild von Samsung werden. Foto: Samsung

Mit einer Serie neuer Produkte will der Technologie-Riese Samsung das Debakel mit dem Pannen-Smartphone Galaxy Note 7 hinter sich lassen. Samsung-USA-Chef Tim Baxter sprach auf der Technikmesse CES in Las Vegas von einem "herausfordernden Jahr", in dem es zum Schluss vor allem darum gegangen sei, "herauszufinden, was passiert ist, und sicherzustellen, dass sich das nie mehr wiederholt". Samsung werde in absehbarer Zeit einen Bericht vorlegen, in dem die Ursachen der Note-7-Panne geschildert würden.