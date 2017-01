CES BMW will 40 autonome Fahrzeuge mit Intel und Mobileye testen

BMW kooperiert mit Intel Foto: BMW

BMW will demnächst rund 40 selbstfahrende Fahrzeuge in Europa und den USA auf die Straße bringen. Die Tests mit dem Chipriesen Intel und dem auf Technik für autonomes Fahren spezialisierten Zulieferer Mobileye sollen im zweiten Halbjahr beginnen, sagte Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich am Mittwoch vor Beginn der Technik-Messe CES in Las Vegas.