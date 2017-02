Brexit Jedes zehnte britische Start-up denkt über einen Umzug in die EU nach

Bis zum eigentlichen Austritt des Vereinigten Königreich aus der Europäischen Union wird es wohl bis 2019 dauern. Doch die britische Wirtschaft spürt die Auswirkungen des nahenden Brexits schon jetzt: Einer aktuellen

Aus der

geht hervor, dass 17 Prozent der UK-Startups überlegen, ob sie ihre Firmenzentrale in ein anderes Land verlegen. Etwas mehr als jedes zehnte Startup denkt über den Umzug in die EU nach, während fünf Prozent außerhalb der EU ihr Glück versuchen wollen. Lediglich ein Prozent hat sich bereits darauf festgelegt, mit ihrem Hauptquartier in eine andere EU-Nation umzuziehen. Profitieren könnten vor allem Städte wie Berlin, Paris und Stockholm. Weitere 21 Prozent der Firmen wollen zwar weiterhin im Vereinigten Königreich bleiben, aber eine Außenstelle in der Europäischen Union eröffnen.