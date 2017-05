Brettspiel Googles AlphaGo-Software schlägt weltbesten Spieler

Das Programm AlphaGo sorgte im vergangenen Jahr für Aufsehen, als es einen der weltbesten Spieler im Brettspiel Go schlug. Jetzt gewann der Computer auch das erste Spiel im Match gegen den nächsten Champion.

Die Google-Software AlphaGo setzt ihre Siegesserie gegen die weltbesten Experten im alten asiatischen Brettspiel Go fort. Das Programm der britischen Firma DeepMind schlug am Dienstag den 19-jährigen Chinesen Ke Jie, der als aktuell weltbester Spieler gilt. Es war die erste Begegnung eines Drei-Spiele-Matchs. Im März vergangenen Jahres besiegte AlphaGo mit 4:1 den südkoreanischen Champion Lee Sedol und sorgte damit für viel Aufsehen.

The Future of Go Summit, Match One: Ke Jie & AlphaGo

Denn Go galt lange als zu komplex für Computer. Das Spiel, in dem abwechselnd weiße und schwarze Steine auf dem Brett platziert werden, hat viel mehr mögliche Kombinationen als Schach - zu viele, um sie komplett durchzurechnen. AlphaGo berechnet deshalb die Züge, die ein Mensch wahrscheinlich spielen würde, und konzentriert sich nur darauf. DeepMind fütterte das Programm erst mit mehreren Dutzend Millionen Zügen aus Spielen menschlicher Meister. Dann spielte die Software Millionen Partien gegen sich selbst - und analysierte, welche Züge sie ans Ziel brachten.Google kaufte DeepMind vor gut drei Jahren für 400 Millionen Pfund und will die künstliche Intelligenz der Firma unter anderem bei der Analyse von Krankheits-Symptomen einsetzen. dpa