Brandgefahr Samsung ruft neues Galaxy Note 7 zurück

Ein heißes Gerät, im wahrsten Sinne des Wortes: Das Galaxy Note7 Foto: Samsung

Der südkoreanische Elektronik-Riese und Apple-Rivale Samsung muss den Verkauf seines neuen Smartphones Galaxy Note 7 wegen Brandgefahr stoppen. Dies teilte das Technologie-Unternehmen am Freitag in Seoul mit. Der Grund seien Probleme mit den Akkus: Untersuchungen hätten ergeben, dass einige Geräte durch fehlerhafte Zellen beim Laden in Flammen aufgegangen seien. Samsung bietet weltweit den Umtausch schon verkaufter Geräte an. In Deutschland, wo bereits TV-Spots für das gerät laufen, war der Verkaufsstart am Freitag geplant.