"Bits & Pretzels" Die besten Bilder der Tech-Konferenz

Oktoberfest meets Gründer: Die dreitägige Tech-Konferenz "Bits & Pretzels" ist gestern zu Ende gegangen. Wieder einmal hatten sich in München Tausende junge Gründer, Investoren und Marketing-Experten zum Austausch getroffen - und zum Feiern. HORIZONT Online zeigt die besten Impressionen der Veranstaltung.

"Bits & Pretzels": Die besten Bilder

Die drei "Bits & Pretzels"-Gründerundkönnen mit ihrer Veranstaltung mehr als zufrieden sein. Über 5000 Besucher kamen an den drei Tagen (Rekord) - und das, obwohl das Event erst seit 2014 besteht. Kein Wunder, immerhin konnten die Macher in diesem Jahr Weltstars wie Kevin Spacey undauf die Münchener Bühne locken. Die beiden zogen so viele Besucher an, dass sich das Event "Bits & Pretzels" in diesem Jahr finanziell getragen hat, berichten die drei Gründer. Storm, Bruckschlögl und Hass schafften wenige Tage vor Beginn des Events den Break-even. ron