Bitkom-Studie 13,3 Millionen Deutsche haben bereits VR-Brillen ausprobiert

Virtual-Reality-Brillen wie Oculus Rift haben das Interesse der Deutschen geweckt Foto: Oculus

Der Trend Virtual Reality erreicht immer mehr Deutsche: Laut einer repräsentativen Befragung des Bitkom von rund 1000 Bundesbürgern über 14 Jahren haben 19 Prozent schon einmal eine VR-Brille ausprobiert. Und offenbar waren die Erfahrungen nicht so schlecht: Denn jeder Dritte (34 Prozent) gibt an, die Technologie in Zukunft ausprobieren zu wollen.