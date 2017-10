Bitkom Die deutsche Auto-Branche macht einen großen Bogen um Start-ups

Sie entwickeln Fahrassistenzsysteme, programmieren Software für autonom fahrende Autos und tüfteln an elektrischen Antrieben: In kaum einer anderen Branche prägen Start-ups den Fortschritt mit digitalen Innovationen so stark wie in der Automobilbranche. Trotzdem machen die meisten Unternehmen aus diesem Sektor einen großen Bogen um die jungen Firmen.