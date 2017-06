Big Data Alibaba erweitert sein Cloud-Geschäft in Europa

Ähnlich wie Amazon bietet auch der chinesische E-Commerce-Riese

eigene Cloud-Dienste an. Für seine Public-Cloud-Angebote nutzt der Konzern in Deutschland seit November 2016 ein Rechenzentrum von Vodafone. Wie Alibaba am heutigen Donnerstag den 15. Juni 2017 in Paris bekanntgegeben hat, soll das hiesige Angebot in der zweiten Jahreshälfte um den Big-Data-Dienst Maxcompute erweitert werden.