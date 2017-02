Baqend, HONGi und Co Diese Start-ups wollten beim Deutschen Medienkongress in die Höhle der Löwen

DHDL@DMK Für Jungunternehmen, die bei DHDL@DMK dabei sein wollten, gab es ein simples Bewerbungsverfahren. Mitmachen bei der Vorabauswahl konnten Unternehmen, die nicht älter als fünf Jahre sind, in maximal fünf Sätzen ihre Geschäftsidee beschreiben können, von keinem der anwesenden Juroren bzw. deren Unternehmen finanziert wurden. Aus den Bewerbung hat die HORIZONT-Online-Redaktion vier Start-ups ausgewählt: Baqend, Juptr, LoyJoy und Wagawin. Bei DHDL@DMK ging es anders als beim Vox-Format "Die Höhle der Löwen" nicht um reelle Deals. Stattdessen beurteilte die Fachjury die Zukunftsfähigkeit und Businessrelevanz der präsentierten Geschäftsideen. Zumindest auf der Bühne.

Print Truck

Spotrocker

Super Commuter

Tex-Lock

Qlipay

Wagawin

Print Truck ist der weltweit erste mobile Druck- und Grafikservice, der professionelle Drucksachen direkt vor Ort und direkt zum Mitnehmen produzieren kann, erste regionale Einsätze 2013. Damit ergeben sich z.B. bei Hochzeiten, Sportevents, im privaten oder gewerblichen Bereich und wenn es mal schnell gehen muss völlig neue Möglichkeiten. Beispiel: Es kann bei einer Hochzeit eine exklusive, tagesaktuelle Hochzeitszeitung direkt vor Ort für jeden Gast zum Mitnehmen produziert werden. Die preisgekrönte Idee (Industriepreis 2013 Best of) soll als Franchise-Modell ausgebaut werden, somit können regionale PrintTruck Wohnmobile, die komplett für Grafik, Bildbearbeitung und Druck ausgestattet sind, eine optimale Verfügbarkeit bieten. Umfangreichere grafische Dienstleistungen werden durch erfahrene Grafiker und mithilfe einer Cloud schnellstens umgesetzt und dem Print Truck vor Ort zur Produktion übergeben.Spotrocker.de ist das neu- und einzigartige Portal für Werbespot-Contests, auf dem User vielfältige, authentische Spots vollständig für Brands produzieren, bewerten und direkt verbreiten – und dabei Producer und Voter prämiert werden. Entscheidend ist, dass es weniger um die Produktion von Hochglanz-Spots geht, sondern vielmehr um die Idee, Authentizität, Glaubwürdigkeit, Wirkung und Viralität der Spots. Brands bekommen hochwertige, briefing-konforme Spots mit allen Rechten plus initiale Reichweiten und ersten Markttests, wodurch sie sofort sehen, wie wirksam ihre Spots sind. User bekommen hohe Geldpreise und bauen Referenzen, Ruhm und direkte Kontakte zu Brands auf – ohne Bewerbungsprozesse.My company is developing the first app to help people, who commute to work by plane, to plan, book and manage multiple repeat travels with a novel automated smart assistant. Our USP is built around the peculiar travel pattern of our customers, who have to repeat the same route more than 40 times per year. We make use of a novel algorithm that allows an average 15 percent saving on multiple trips, and a new travel booking concept that allows to book many journeys in one click. Finally, we are able to personalize and deliver our services to our customers through a single mobile app like no other travel agency has ever done before. We are the first company to capture this customer segment estimated in 4 million people globally, with a growth rate of 10 percent in five years.Die 3 Leipziger Gründerinnen von Tex–lock haben eine innovative Diebstahlsicherung für Fahrräder entwickelt - ein leichtes, flexibles und gleichzeitig robustes Schloss aus Hightech-Materialien, welche auch im Automobilbau oder in der Raumfahrt verwendet werden. Das auf einem Seil basierende Schloss verhindert durch weiche Haptik jedes Zerkratzen und Klappern am Fahrrad und hält dabei Angriffen mit Feuer, Schnitt- und Schlagwerkzeugen über mehrere Minuten stand. Das weltweit zum Patent angemeldete System wird in unterschiedlichen Sicherheitsstufen, Längen und Designs angeboten und integriert perspektivisch elektrisch leitfähige Garne für smarte Funktionen wie Alarm. Das erste Produkt, Tex–lock "Eyelet" zum Befestigen an einem Bügelschloss oder Verschließen mittels eines Vorhängeschlosses wird zur Fahrradsaison 2017 am stetig wachsenden Markt für Fahrrad- und Outdoorequipment platziert werden. Die Anwendung als mobiles Schloss in diversen B2C Märkten ist nur der Anfang, denkbar sind zahlreiche Szenarien, z.B. in Industriebereichen wie Logistik und Transportsicherung.Qlipay kommt von "kulipa" was auf Suaheli soviel bedeutet wie etwas bezahlen und genau das möchten wir ermöglichen. Wir möchten es Migranten in Europa und den USA ermöglichen die Rechnungen der Familie im jeweiligen Heimatland direkt zu bezahlen also als Zusatzservice zum derzeitig vorrangig stattfindenden Geldversenden. Dazu bieten wir als B2B Platform den bereits im Markt exisitenrenden PaymentServiceProvidern (PSPs) wie Banken und Geldtransferinstituten die Möglichkeit den Service der direkten und günstigen Rechnungsbezahlung den bereits vorhandenen Kunden zu offerieren. Damit hat der geldsendende Migrant erstmals die Kontrolle über die Verwendung des Geldes und Transparenz über die jeweilis benötigten Mittel.Trotz 1,5 Milliarden Nutzern und maximaler Nutzungsintensität wird das immense Potential in mobilen Spielen aktuell nur von wenigen Werbetreibenden vollständig ausgeschöpft. Wagawin als globale Plattform für Werbetreibende und Spielepublisher ist das erste Unternehmen, welches vorhandene Werbung in Echtzeit in interaktive Werbespiele verwandelt und somit die Wahrnehmung durch die Nutzer signifikant steigert. Eigens entwickelte Algorithmen werten das Interaktionsverhalten während des Werbekonsums aus, reichern diese Informationen mit externen Daten an und liefern dem Werbetreibenden schlussendlich den Nutzer mit der höchsten Kaufbereitschaft. Wagawin erschließt somit ein gigantisches Neukundenpotential, zu welchem die meisten Werbetreibenden bis dato keinen Zugang gefunden haben. Auf beiden Seiten der Plattform verzeichnet Wagawin aktuell ein rasantes Wachstum, welches von bekannten Branchengrößen unterstützt wird.