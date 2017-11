Autonomes Fahren Waymo bringt Roboterwagen ohne Fahrer auf die Straße

Waymos autonom fahrender Chrysler Pacifica Hybrid Minivan © Waymo

Die Google-Schwesterfirma Waymo wird in den USA erstmals Roboterwagen ohne Menschen am Steuer auf öffentliche Straßen bringen. Zunächst sollen einige komplett autonome Fahrzeuge in der Stadt Phoenix im US-Bundesstaat Arizona unterwegs sein, kündigte Waymo-Chef John Krafcik am Dienstag auf der Internet-Konferenz Web Summit in Lissabon an. Waymo experimentiert in Phoenix mit einem Fahrdienst für Einwohner.