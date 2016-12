Autonomes Fahren Projekt für Google-Auto ohne Lenkrad vorerst auf Eis

Der Prototyp des autonom fahrenden Google Cars Foto: Google

Die Google-Mutter Alphabet will laut einem Medienbericht die Entwicklung des eigenen selbstfahrenden Autos ohne Lenkrad und Pedale vorerst nicht weiter vorantreiben. Stattdessen solle es verstärkt um Kooperationen mit Autoherstellern bei traditionelleren Fahrzeugen gehen, schrieb der Silicon-Valley-Branchendienst "The Information" am Dienstag.