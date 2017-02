Autonomes Fahren "Das Auto wie wir es heute kennen ist ein Auslaufmodell"

Der Prototyp des autonom fahrenden Google Cars Foto: Google

Themenseiten zu diesem Artikel: Auto Bitkom Roboterauto Digitalverband Privatwagen Fahrdienst Auslaufmodell

Die Mehrheit der deutschen Verbraucher zeigt sich bereit, den Privatwagen zu Gunsten von Fahrdiensten mit Roboterautos aufzugeben. Etwa 61 Prozent der Befragten gaben in einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom an, sich kein eigenes Auto mehr zu kaufen, wenn es künftig flächendeckend möglich wird, kurzfristig etwa per Smartphone selbstfahrende Wagen zu rufen. Nur sechs Prozent würden sich dann noch auf jeden Fall ein eigenes Fahrzeug leisten. Für 62 Prozent von ihnen ist es heute noch wichtig, ein Auto zu besitzen.