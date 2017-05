Auswertung IT-Profis wünschen sich höheres Gehalt

Wunsch und Realität liegen in der IT-Branche offenbar weit auseinander - zumindest in der Gehaltsfrage. IT-Profis wünschen sich im Schnitt 63.700 Euro im Jahr, bekommen jedoch nur 54.800 Euro angeboten, also knapp 15 Prozent weniger. Das ergab eine Erhebung des auf IT-Berufe spezialisierten Jobportals 4Scotty, bei der rund 18.572 Profile für Golem.de ausgewertet wurden.