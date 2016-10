Auf den Spuren von Uber und Airbnb Diese 25 Start-ups könnten die nächsten Einhörner werden

Boxed könnte eines der neuen Milliarden-Dollar-Startups werden (Bild: Boxed) , sind mittlerweile auch außerhalb der Startup-Branche wohl bekannt; denken wir nur an Airbnb, Uber oder Snapchat. Diese Unternehmen haben es mit ihren Ideen und deren Umsetzung geschafft, ganze Branchen umzukrempeln. Das US-Magazin Forbes will jetzt die nächsten Milliardenunternehmen gefunden haben. Gemeinsam mit der Venture-Capital-Firma Truebridge Capital Partners wurden aus einer Reihe von Vorschlägen die 25 vielversprechendsten Startups ausgesiebt, die das nächste Einhorn werden könnten.

Mit dabei sind Technologie-Startups wie Fuze, das sich mit Kommunikationslösungen für Unternehmen in der Cloud beschäftigt, oder Sisense, das Konzernen wie General Electric oder Target Analysesoftware für Big Data anbietet. Andere haben Servicedienstleistungen für den E-Commerce-Bereich ins Auge gefasst: Boxed etwa will eine Art Supermarkt für Millennials sein. Das Startup lässt Kunden über eine App Großpackungen von Produkten ordern. Auch der Health-Sektor ist natürlich vertreten. Hier bietet etwa Guardant Health einen Bluttest für Krebspatienten an – ein riskantes Unterfangen, wie

und ihrem Unternehmen Theranos zeigt.

Interessant ist die Forbes-Liste der potenziellen neuen Milliardenunternehmen aber vor allem, weil alle Startups, die dort aufgenommen werden wollten, ihre Umsätze, die aktuelle Bewertung, eine Liste der Investoren sowie Daten zu ihren Kunden offenlegen mussten. Außerdem war ein Einblick in das Geschäftsmodell und eine Einschätzung zu den Wachstumsaussichten Pflicht. Alle Unternehmen auf der Liste erwarten für das laufende Jahr Millionenumsätze, einige wie Fuze, Boxed, Gofundme oder Rubicon Global sogar im dreistelligen Bereich. Auch bei den eingesammelten Finanzierungssummen spielen alle in einer oberen Liga. Leider handelt es sich ausschließlich um Startups aus den USA. Hier geht es zu der