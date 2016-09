Apple-Event Schafft der iPhone-Hersteller die Kopfhörer-Buchse ab?

Das iPhone ist Apples wichtigstes Produkt Foto: Apple

Von Apple wird am Mittwoch die Vorstellung neuer iPhone-Modelle erwartet. Anders als üblich bleibt das Design des Geräts laut Medienberichten für ein drittes Jahr weitgehend unverändert. Gerüchten zufolge will der Konzern aber als erster Smartphone-Anbieter auf die traditionelle Buchse für Ohrhörer mit Klinken-Stecker verzichten. Sie sollen demnach künftig in den digitalen "Lightning"-Anschluss eingestöpselt werden, über den die Telefone auch aufgeladen werden.