Angst vor Künstlicher Intelligenz Warum sich die Deutschen vor Alexa & Co in die Hosen machen

Das ist eines der zentralen Ergebnisse der Studie "Sex, Lies and A.I", die Syzygy heute veröffentlicht hat. Im Auftrag der Agenturgruppe wurden im dritten Quartal dieses Jahres 2000 deutsche Erwachsene im Alter von 18 bis 65 Jahren durch das Marktforschungsunternehmen WPP Lightspeed Consumer Panel befragt.Vier von zehn Deutschen verbinden demnach die allmähliche Verbreitung von KI mit sehr oder eher negativen Emotionen wie Angst, Misstrauen, Bang oder Besorgnis. Die größte Befürchtung betrifft den eigenen Job. So äußert jeder Vierte die Angst, dass ein Teil des heutigen Arbeitsplatzes innerhalb der nächsten fünf Jahre durch den Einsatz von KI ersetzt werden könnte. Neben Angst (9,1 Prozent), dominieren vor allem die Reaktionen Skepsis (57,3 Prozent) und Misstrauen (45,1 Prozent).Weil aber auch 52 Prozent der Befragten an KI interessiert sind, beschreiben die Studienmacher das Verhältnis der Deutschen zu der Technologie als ambivalent. "Die Studie zeigt, vor welchem Konflikt Verbraucher stehen, wenn es um KI geht – viele sehen die Vorteile, befürchten aber, dass die Technologien von Unternehmen nicht nur zu ihrem Wohl eingesetzt werden können", kommentiert, Psychologe für Konsumentenfragen bei Syzygy, die Ergebnisse.Äußern sich die Deutschen positiv über KI, dann vor allem, weil sie sich von ihr eine Zeitersparnis (38,6 Prozent) - etwa durch sprachgesteuerte Anwendungen bei Amazon Echo oder Ähnlichem - erhoffen. Etwa 12 Prozent würden sich über eine Energieeinsparung freuen - etwa durch smarte Heizungs- und Lichtsysteme in den eigenen vier Wänden.Wichtig für Werbungtreibende: Neun von zehn Deutschen sind der Meinung, dass es illegal sein sollte, wenn Künstliche Intelligenz ihre Identität verheimlicht und sich als menschliches Wesen ausgibt - übrigens das Thema im aktuellen "Blade Runner 2049"- Kinofilm. "Von werbungtreibenden Unternehmen wird Transparenz und Aufklärung über den Einsatz von KI eingefordert", sagt, Vorstandsvorsitzender bei Syzygy. "Ist diese gegeben, sind Verbraucher entgegen der landläufigen Meinung auch bereit, Privatsphäre und Daten preiszugeben."Experimentierfreudig wären die Deutschen übrigens vor allem beim Sex, so ein weiteres Ergebnis der Studie: 52 Prozent der Männer würden durchaus Sex-Roboter ausprobieren. Wobei 64 Prozent der deutschen Frauen dies aber als Betrug empfinden würden.Die vollständige Studie kann hier heruntergeladen werden. ron