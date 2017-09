"Angry Birds"-Firma Rovio zum Börsendebüt fast 900 Millionen Euro wert

Der "Angry Birds"-Erfinder steht vor dem Börsengang Foto: Rovio Entertainment Ltd.

Der "Angry Birds"-Erfinder Rovio geht mit einem Marktwert von knapp 900 Millionen Euro an die Börse. Der Ausgabepreis für die Aktie wurde bei 11,50 Euro festgesetzt und damit am oberen Ende der zuvor vorgegebenen Spanne, wie die finnische Firma am Donnerstag mitteilte.