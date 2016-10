Angela Merkel Kanzlerin drängt auf schnellere Digitalisierung in Europa

Als Konsequenz aus der Entscheidung der Briten für einen EU-Austritt muss Europa nach Ansicht von Bundeskanzlerin Angela Merkel schneller in seinen Entscheidungen werden. Als Beispiel nannte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch auf dem Unternehmertag des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel und Dienstleistungen (BGA) die Digitalisierung.

"Das Tempo der Digitalisierung, die Veränderung der Unternehmensstruktur, die Veränderung der Anwendungsmöglichkeiten und die Geschwindigkeit europäischer Rechtssetzung klaffen meilenweit auseinander", sagte Merkel. Sie verwies auf den Aufbau des Mobilfunk-Standards 5G in Südkorea, der viel schnellere Übertragungs-Geschwindigkeiten und praktisch auf Null verkürzte Reaktionszeiten bringen soll. "Wenn wir das in Europa und mit all den Vorteilen des digitalen Binnenmarktes machen wollen, dann brauchen wir schnell Übereinkommen über bestimmte Frequenzbereiche. Dann müssen wir diese Frequenzbereiche auch realisieren."Merkel forderte den Aufbau einer verlässlichen digitalen Infrastruktur. "Denn wenn wir an jeder Landesgrenze jedes Mitgliedstaates wieder erst einmal drei Funklöcher haben", dann verhindere dies etwa autonomes Fahren und Telemedizin in ländlichen Regionen. dpa