Amazon Echo So nutzen Bild, Tagesschau und Co den smarten Lautsprecher

Eva Messerschmidt, Ressortleiterin Sales & Digital Products bei N-TV (Bild: N-TV)



Spiegel Online kommt mit einem ähnlich aufbereiteten Angebot um die Ecke: Auf Sprachbefehl verliest Alexa die Kurzzusammenfassungen der Top-Nachrichten, die zu diesem Zeitpunkt auch auf der Homepage von SPON stattfinden. "Das ist unser 'minimum viable product' für den Start - später werden wir auch über Breaking News für Echo oder andere Audio-Formate nachdenken", kündigt ein Sprecher des Spiegel-Verlags an. Die Hamburger seien vor allem vom Erfolg des Lautsprechers in den USA in ihrer Entscheidung bestärkt worden, diese Plattform auzuprobieren.





Wir mussten einen neuen RSS-Feed aufsetzen, ein bisschen über das Konzept nachdenken und ein paar Mal mit Amazon die Köpfe zusammenstecken", heißt es beim Spiegel-Verlag. Die potentiellen Kosten bei Echo entstünden weniger durch die Technik als durch die Produktion von Audio-Inhalten durch Sprecher.





Vor allem N-TV zeigt sich gegenüber HORIZONT Online sehr interessiert an diesem neuen Distributionskanal. "Wir gehen davon aus, dass die Themen Sprachsteuerung und Spracherkennung in den nächsten Jahren eine immer wichtigere Rolle spielen werden", sagt, Ressortleiterin Sales & Digital Products bei N-TV. Der Nachrichtensender verfolgt seit mehreren Jahren eine konsequente Multiplattform-Strategie und bietet seine Inhalte spezifisch aufbereitet auf allen möglichen Plattformen an - auch auf dem Smart TV oder der Smart Watch. "Daher wollen wir uns auch im Smart-Home-Bereich entsprechend mit unserem Audio-Content positionieren", so Messerschmidt.Der für die Tagesschau zuständige NDR gibt sich aber weniger euphorisch als etwa N-TV. Immerhin arbeiten auch Google (Home), Apple (Siri) und Microsoft (Cortana) an Smart-Home-Lösungen mit integrierten Sprachassistenten. Der Sender werfe auch auf diese Wettbewerber ein Auge. "Die Frage ist für uns, welche weiteren Plattformen noch hinzukommen", heißt es vom NDR. Man wolle die Inhalte möglichst plattformunabhängig zu den Nutzer bringen., Vorsitzende der Verlagsgeschäftsführung der "Bild"-Gruppe, mit. "Daher testen wir immer wieder neue Formate und Plattformen, wie nun Amazon Echo." Zum Start bietet "Bild" die aktuellsten Nachrichten in einer täglichen News-Zusammenfassung an.SPON und die anderen Medienanbieter experimentieren mit Amazon Echo auch deshalb so gerne, weil es wenig Ressourcen verschlingt. Für das "Tagesschau"-Angebot hat ein Webmaster für die Anpassung des bestehenden Datenfeeds beispielsweise nur wenige Minuten gebraucht. Die Einstiegshürde liegt also sehr niedrig. "Ob das Bemühen am Ende des Tages auch etwas bringt, ist zumindest in Expertenkreisen umstritten. Für, Geschäftsführender Gesellschafter der Plan.net-Gruppe, dient das Engagement auf Amazon Echo vor allem dazu, um sich als Innovationsführer positionieren und positives PR-Echo mitnehmen zu können. "In den ersten Jahren können Spiegel, Bild und Co vermutlich auf die Installationsbasis im sechsstelligen Bereich locker verzichten, denn neue Nutzer werden darüber vermutlich nur bedingt zu den Angeboten finden.", Chef von Sinner Schrader Swipe, pflichtet ihm bei: "