Allianz Accenture und DFKI vereinbaren Zusammenarbeit bei Künstlicher Intelligenz

Das Beratungsunternehmen Accenture und das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) machen künftig bei der Entwicklung von KI gemeinsame Sache. Das Ziel der Allianz sei, den Kunden einen direkten Zugang zu dieser Technologie zu verschaffen und die Umsetzung von konkreten Anwendungen zu begleiten.

Wie Accenture mitteilt, bringt das Beratungsunternehmen mit der Tochter Accenture Digital seine Expertise bei der Analyse von unstrukturierten Daten mit ein. Das DFKI um den renommierten KI-Professor Wolfgang Wahlster steht mit seiner geballten Forschungsstärke zur Seite. Beide Parteien haben sich auf die Fahne geschrieben, Unternehmen bei der Nutzung von KI-Technologien als grundlegenden Bestandteil ihrer Innovationsstrategie zu unterstützen und diese Organisationen fit für die Zukunft zu machen.



Bild: Fotolia Mehr zum Thema Künstliche Intelligenz Deutsche stehen der Technologie offener gegenüber als US-Amerikaner

"Die technologische Entwicklung schreitet in diesem Bereich rasant voran. Es liegt nun an uns, Kunden dabei zu unterstützen, sich in solch einem schnelllebigen Umfeld permanent neu zu erfinden und neue Technologien für bessere Ergebnisse zu nutzen", sagt, Vorsitzender der Geschäftsführung von Accenture in Deutschland. Für diejenigen, die bereit seien, ihr Geschäft zu transformieren oder gar komplett neue Geschäftsmodelle auf der Grundlage von KI-Technologie aufzubauen, würden sich "zahlreiche neue Möglichkeiten" eröffnen, so Riemensperger."Die Innovationspartnerschaft mit Accenture bietet dem DFKI die Gelegenheit, zusammen mit einem der führenden Unternehmens- und Technologieberater disruptive KI-Lösungen für Unternehmen zu entwerfen und digitale Geschäftsmodelle umzusetzen", sagt Wahlster zu der neuen Partnerschaft. Besonders in den Bereichen Smart Data, Deep Learning, Mensch-Roboter-Kollaboration - MRK 4.0 - und Digitalisierung im Handel sieht der Professor jetzt schon eine große Anwendungsreife, die rasch zu profitablen Lösungen führe. ron