Alexa im Auto Amazons digitale Assistentin zieht in Fahrzeuge von Seat und BMW ein

Seat-Fahrer können künftig im Auto mit Alexa sprechen. Foto: Seat

Amazons digitale Sprachassistentin Alexa wird es künftig auch in Fahrzeugen des Autoherstellers Seat geben. Alexa soll ab Ende des Jahres in den Modellen Leon und Ateca dem Fahrer zur Seite stehen. Die Ibiza- und Arona-Modelle sowie die großen SUVs von Seat sollen im kommenden Jahr folgen, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Damit kommt der spanische Autobauer entsprechenden Plänen von BMW zuvor. Erste Modelle der bayerischen Marke sollen Mitte 2018 verfügbar sein.