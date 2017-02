Alexa Amazons Sprachassistentin kommt auf den TV-Bildschirm

Amazon will seine Sprachassistentin Alexa verstärkt auf den Fernsehbildschirm bringen. Bei der am Dienstag vorgestellten neuen Version des kleinen Streaming-Geräts Fire TV Stick ist die Fernbedienung mit Mikrofon im Gegensatz zu früher gleich im Lieferumfang enthalten.

Bei einigen Fragen an Alexa werden künftig neben der gesprochenen Antwort auch zusätzliche Informationen auf dem Fernseher angezeigt. Das sind zum Beispiel die Prognose für die nächsten Tage beim Wetter oder das nächste Spiel des Teams bei Fragen nach einem Fußball-Ergebnis.

Bisher sind die zusätzlichen visuellen Informationen nur auf Antworten beschränkt, die direkt von Amazon geliefert werden, sagte Produktmanager Jason Wong. Sie werden aber auch für Partner offenstehen. Amazon gewährt anderen Diensten vom Taxi-Vermittler bis zum Blumen-Versand über sogenannte «Skills» Zugriff auf die Alexa-Funktionalität. So wäre es technisch ohne weiteres machbar, dass man sich zum Beispiel per Sprachbefehl eine Pizza bestellt und die Informationen zur Lieferzeit kurz vor der Ankunft in einem kleinen Fenster auf dem TV-Display eingeblendet werden. dpa