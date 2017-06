Afri Cola, Playboy und mehr Amazon bringt 50 neue Dash-Buttons nach Deutschland

21 Prozent der Befragten könnten sich laut der Studie des Digitalverbandes vorstellen, kleinere Produkte wie Duschgel oder Zahnpasta per Bestell-Button wie Amazon Dash zu ordern. Bei schweren oder sperrigen Waren wie Waschmittel oder Toilettenpapier ist diese Bestellmöglichkeit bereits für mehr als ein Viertel (28 Prozent) denkbar. Generell würden bereits ein Drittel aller Befragten (33 Prozent) Waren des täglichen Bedarfs auch online einkaufen. ron (mit dpa-Material)



eder Knopf ist fest für nur ein Produkt programmiert - will ein Nutzer die Marke wechseln, muss er sich einen neuen "Dash"-Button bestellen. Die Knöpfe werden per WLAN verbunden, die Batterie soll fünf bis zehn Jahre halten. In den USA lässt Amazon Nutzer inzwischen auch Artikel per Sprachbefehl über seinen vernetzten Lautsprecher "Echo" bestellen.Die Verbraucher sind hierzulande anscheinend offen für diese technische Innovation: Eine Bitkom-Untersuchung ergab Ende vergangenen Jahres, dass jeder Fünfte einen solchen WLAN-Button nutzen würde.