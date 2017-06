Advertising Academy Adobe nimmt Werbungtreibende und Kreative an die Hand

Adobe-Manager Brett Wilson Foto: Adobe

Themenseiten zu diesem Artikel: Werbungtreibende Adobe Advertising Cannes Software Kreativbranche

Wer heute in der Kreativbranche Fuß fassen will, muss sich mit Daten und Technologie auskennen. Laut einem der letzten Adobe Advertising Reports sind mittlerweile bei gut einem Drittel aller Jobangebote im Kreativbereich entsprechende Fähigkeiten erforderlich. Nach Cannes ist das Software-Unternehmen in dieser Woche deshalb mit einem neuen Angebot für die versammelten Agenturen und Werbungtreibenden gekommen: In der Adobe Advertising Academy will das Unternehmen all jene Fähigkeiten vermitteln, die in einer zunehmend programmatischen Welt benötigt werden. Und in der von Adobe.