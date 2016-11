Adtech Wie TUIfly sein datengetriebenes Marketing mit Adform umbaut

TUIfly richtet sich im datengetriebenen Marketing neu aus und tut sich dafür mit dem Adtech-Dienstleister Adform zusammen. Die deutsche Fluggesellschaft hat sich zum Ziel gesetzt, eine ganzheitliche Lösung zu schaffen und die Hoheit über die eigenen Daten zurückzuerlangen.



Wenn es um Daten geht, will TUIfly in Zukunft alles inhouse machen können. Die Tochter der TUI-Gruppe aus Hannover hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine ganzheitliche Lösung für das datengetriebene Marketing für alle digitalen Kanäle zu finden - und tut sich deshalb mit dem Adtech-Dienstleister Adform zusammen. Die Fluggesellschaft nutzt ab sofort die DMP, die DSP und den Adserver des dänischen Unternehmens. Technisch sei TUIfly bereits an die Infrastrauktur von Adform angebunden, erklärt, Head of Performance Marketing, in dieser Woche soll der Betrieb dann offiziell starten.TUIfly will mit Hilfe von Adform die Kundenansprache so auf das nächste Level heben. "Mit einer eigenen DMP sind die Werbemöglichkeiten viel personalisierter. Einzelne Zielgruppensegmente können mit ganz spezifischen Werbebotschaften über zahlreiche digitale Kanäle hinweg angesprochen werden", erklärt Reinisch. Über die DMP könne das Unternehmen nun steuern, welcher Rezipient welche Werbebotschaft erhält. Man erhofft sich so, das Werbebudget nicht nur planbarer, sondern auch effizienter einsetzen zu können.Bislang hatten die Aufgaben externe Dienstleister wie Performance Media und Criteo für TUIfly übernommen. Das soll sich nun ändern. "Wir wollen die Kontrolle über unsere Daten wieder zurück gewinnen", sagt Reinisch. Ob die bisherigen Dienstleister an Bord bleiben, sei noch unklar. "Es ist nicht auszuschließen, dass wir in Zukunft auf die Dienste unserer Mediaagenturen verzichten werden."Der Entscheidung für Adform ging laut TUIfly ein Pitch mit zehn Kandidaten voraus. Gesucht wurde ein Partner, der Expertise für ganzheitliche Lösungen mitbringt und die Intagration in bestehende Strukturen leisten kann. Gleichzeitig seien auch Service und Support der Dienstleister wichtig gewesen. Adform hätte schließlich mit seiner DMP überzeugt, heißt es.Für Adform geht mit dem Gewinn des TUIfly-Etats eine Erfolgssträhne weiter. Vor wenigen Tagen erst sicherten sich die Dänen Ebay Kleinanzeigen als Kunden , der auf die im Juni 2015 gestartete Supply Side Platform (SSP) setzt. Seit September fungiert Adform als exklusiver Partner des Sportwetten-Anbieters Tipico , der alle digitalen Kampagnen von Adforms Ad Server ausliefern lässt. ron