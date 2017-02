Adtech Ströer und Taboola schließen exklusive Partnerschaft ab

Die Ströer Content Group hat sich mit dem Targeting-Dienstleister Taboola zusammengetan. Die Kooperation basiert auf einer exklusiven Vereinbarung für einen Zeitraum von zwei Jahren und beinhaltet die Integration von Contentempfehlungen, die sich im ersten Schritt auf T-Online.de und auf weitere Internet-Seiten der Ströer Media Brands wie Giga.de, Spieletipps.de und Kino.de fokussiert.

Der 2007 von Adam Singolda in Tel Aviv gegründete Tech-Dienstleister Taboola vermarktet etwa die kleinen Text-Bild-Werbeschnipsel meist am Ende von Web-Artikeln und platziert sie via Targeting. Doch der deutsche Markt für Native Advertising- und Content-Distribution-Werbenetzwerke ist stark umkämpft. Taboola ringt unter anderem mit Dienstleistern wie Outbrain, Plista oder der Gruner+Jahr-Tochter Ligatus um Marktanteile. Sie alle gehören zu den führenden Targeting-Dienstleistern und zugleich Untervermarktern der kleinen Text-Bild-Werbeschnipsel.

"Taboola bietet eine flexible Technologieplattform für Content- und Ad-Recommendations, exzellenten Service und Innovationsfreude. Die hohe Bereitschaft des Teams, diese Zusammenarbeit zum Erfolg zu führen, hat uns darüber hinaus auch menschlich überzeugt und wir sind sehr erfreut, Taboola an unserer Seite zu wissen", sagt, CEO der Ströer Content Group. "Ströer ist ein Key Player in Deutschland und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit dem Team an innovativen Wegen zu arbeiten, mit denen wir das Wachstum der Reichweite und das User-Engagement vorantreiben und die Erlöse steigern, indem wir Besuchern der Webseiten für sie spannenden Content anbieten", sagt Taboola-CEO. ron