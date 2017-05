Adtech Axel Springer will AppNexus-Technologie konzernweit einsetzen

Bild: Remerge Mehr zum Thema Tech-Business 10 Adtech-Startups, die man kennen sollte

AppNexus gilt weltweit als einer der

größten Anbieter in der Branche und ist für einen Großteil der programmatisch ausgesteuerten Werbung im Netz verantwortlich. ire

Wie Axel Springer mitteilt, soll die AppNexus-Technologie schrittweise im Unternehmen eingeführt werden. Herzstück ist die "Publisher Suite" von AppNexus. Diese soll es Medienhäusern ermöglichen, ihr Inventar einfacher und effektiver zu monetarisieren - egal, ob durch Programmatic Advertising oder im Direktgeschäft. Auch ein Adserver ist in dem Paket enthalten. Die Plattform ist offen und ermöglicht es Publishern dadurch, sie nach ihren eigenen Bedürfnissen durch die Implementierung neuer Schnittstellen zu erweitern.Marken wie bild.de, welt.de, bz-berlin.de, meinestadt,de, finanzen.net und businessinsider.de sollen ab 2018 mit der Technologie vermarktet werden. Für die Zukunft sei auch eine Ausweitung auf internationale Marken geplant, wie der Medienkonzern mitteilt. Von der konzernweiten Einführung der AppNexus-Technologie erhofft sich Springer Synergie-Effekte in der digitalen Vermarktung und damit letztendlich eine Effizienz-Steigerung. Bislang greifen die Marken des Berliner Medienkonzerns teilweise auf verschiedene Adtech-Systeme zurück."Wir sehen großes Potential in einer intensiveren Zusammenarbeit der vielen digitalen Angebote von Axel Springer. Mit der AppNexus-Technologie schaffen wir dafür die technologische Basis, von der insbesondere unsere Digitalvermarktung profitieren wird", sagt, Vorstand Vermarktungs- und Rubrikenangebote bei Axel Springer., Vorstandsvorsitzender von AppNexus, ergänzt: "Unsere Technologie ermöglicht es unabhängigen Verlagen, die Beziehungen zu ihren Nutzern zu vertiefen und ihr Geschäft auszubauen. Dies ist Teil unseres Engagements für ein besseres Internet. Wir freuen uns darauf, eine Technologiepartnerschaft mit Axel Springer in Europa und darüber hinaus aufzubauen."