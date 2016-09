Addressable-TV Seven-One macht Switch-Ins programmatisch buchbar

Seven-One Media, der Vermarkter von Pro Sieben Sat 1, macht seine Switch-In-Kampagnen auf Addressable-TVs auch programmatisch buchbar. Dabei werden Werbemittel auf Fernsehern ausgespielt, die ans Internet angeschlossen sind. Erste Partner sind Lovescout24 und Nestlé.

Mit den so genannten Switch-Ins, die der Vermarkter seit 2015 im Angebot hat, gelingt esTV-Spots um detailliertere Werbefinformationen anzureichern, wie zum Beispiel wo der nächstgelegene Autohändler liegt. Nun können diese Informationen auch programmatisch, also vollautomatisiert und in Echtzeit, ausgespielt werden. Die Technologie kommt von. An dem Adtech-Unternehmen, zu dem unter anderemgehört, hat sich Pro Sieben Sat 1 Mitte 2015 beteiligt Die Kampagne für Nestlé setzt die Mediaagenturum. Sie hat zum Ziel, den Sales-Channel mit temporären Peaks über Addressable-TV zu verstärken. "Mit der programmatischen Aussteuerung der-Werbekampagne über das Switch-In-Format im linearen TV können wir erstmals in Echtzeit die Kampagnenbotschaft an die zu diesem Zeitpunkt relevantesten Suchanfragen anpassen", sagt, Chief Digital Officer von Publicis Media. Dabei nutzt Publicisund die eigene programmatische Plattform AOD.Für Lkooperiert Seven-One mit, einem Joint Venture der Mediaagenturenund. Zum Einsatz kommen soziodemografisches und regionales Targeting. "Mit der erstmaligen Umsetzung von programmatischen Addressable-TV-Kampagnen zeigen wir, wie wir die Vorteile von Addressable-TV als Verbindung aus linearem TV und Online mit unseren Adtech-Tools zusammenbringen können", sagt, Geschäftsführer der Seven-One. pap