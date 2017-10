Bislang konnten Werbekunden den ROI nur über Durchschnittswerte ermitteln oder aus einer bezahlten Quelle beziehen. Die tatsächlichen Kosten pro Nutzer und pro Engagement spiegeln diese Daten jedoch nicht wider. Der von Adjust entwickelte Ad-Spend-API soll den Unternehmen jetzt viel präzisere Daten zu ihren Spendings liefern und Auskunft darüber geben, wie viel die Akquisition eines einzelnen Nutzers gekostet hat. Die API entspricht dabei laut Angaben von Adjust in vollem Umfang den Europäischen Datenschutzrichtlinien (GDPR), die am 25. Mai 2018 in Kraft treten werden."Wir arbeiten aktiv mit Werbungtreibenden und Netzwerken aus der ganzen Welt zusammen, um neue Lösung zu entwickeln", sagt Adjust-CTO und -Mitgründer. "Unsere Think Tanks haben gezeigt, dass viele mobile App-Branchenführer immer wieder bemängeln, dass Nutzer mit unterschiedlichsten costs per user unter einem Durchschnittswert zusammengefasst werden, diese Ungenauigkeit der Datenerfassung kann langfristig negative Auswirkungen auf Marketing- und Engagement-Strategien bedeuten."Die ersten Kunden, die die Ad Spend API von Adjust nutzen, gehören Ad-Colony, Chartboost, Criteo, Crossinstall, Fyber, InMobi, Ironsource, Jampp, Liftoff, Remerge, Tapjoy, Unity, Vungle und YouAppi. "Die Ad-Spend-API von Adjust ist ein wichtiger Schritt in Richtung besserer, transparenterer und präziserer User-Acquisition-Kampagnen. Eine Impressions basierte API wird unsere Analysen verbessern und durch die Berechnung der tatsächlichen ROI pro Nutzer völlig neue Möglichkeiten eröffnen", sagtvon Viber. tt