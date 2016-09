Social-Media-Kommunikation Was der Hype um Bots bedeutet

Der Kundenservice ist einem ständigen Wandel unterworfen. Die existierenden Support-Communitys haben einen gewissen Reifegrad erreicht, und mittlerweile wird ein Bot-Service nach dem anderen angeboten. Zukünftig muss es statt, "there is an app for everything", wohl eher heißen "there is one app with bots for everything". Denn Kunden/Nutzer lassen sich immer weniger zum Download einer neuen App bewegen und verbleiben lieber in den ihnen bekannten bzw. bestehenden Ökosystemen. Und wer die Entwicklerkonferenz F8 von Facebook gesehen hat, bekommt eine Vorstellung davon, wie Messengers als Basis mit zusätzlichen Funktionen (Bots) angereichert das Ökosystem für unser gesamtes Leben werden möchten. Was bedeutet also dieser Bot-Hype?

Zuerst einmal die Frage danach, was Bots überhaupt sind

automatisiert übernimmt. Dabei kann man zwischen Chat Bots, Virtual Assistants,

Conversational Agents und Virtual Agents, die speziell im Kundenservice

zum Einsatz kommen, unterscheiden. Hier gilt es zu beachten, dass

Kundenservice heute viel weiter unter dem Begriff "Social-Service" gefasst

werden kann/muss. Das Verständnis ist unangefochten holistisch und geht

damit weit über das einfache Bearbeiten von Service-Anliegen hinaus.





• Chat Bot: Ein Computer-Charakter, der über natürliche Sprachverarbeitung

einfache Aufgaben erledigt, wie die Beantwortung häufiger Fragen oder Navigationsunterstützung

auf Webseiten



• Virtual Assistant: Eine virtuell menschenähnliche Repräsentanz, die nicht

nur Antworten gibt, sondern richtig strukturiert sowie sinnvolle Unterhaltungen

führt und Anfragen mit verschiedenen Inhalten koordiniert



• Conversational Agents: Ein Software-Programm, das einfache Anfragen im

Sprachstil interpretiert und beantwortet



• Virtual Agents: Ein computergeneriert animierter Charakter mit künstlicher

Intelligenz, der als online verfügbare Kundenservice-Repräsentanz fungiert

und komplexe Aufgaben wie die Verarbeitung von non verbalem Verhalten

erledigen kann





Bots lassen sich also hinsichtlich der funktionalen Komplexität und der definierten

Aufgaben unterscheiden. In diesem Zusammenhang hat (die Person)

Suman Deb Roy die sogenannte "layered architecture for human bot interconnection"

entwickelt. Diese Pyramide stellt das Zusammenspiel von Algorithmen

und dem/den Menschen dar, wobei die menschliche Beteiligung mit

Wo finden Bots aktuell Anwendung?

Verschiedene Unternehmen haben Bots in unterschiedlichster Form im Einsatz,

wie die nachfolgenden Beispiele zeigen.





Automatisiert Essen bestellen:

Taco Bell (US-Filialist für Systemgastronomie) nähert sich seinen Fans über

einen, in die Plattform slack (locker) integrierten, Bot weiter an. Dieser nutzt

künstliche Intelligenz in Form von natürlicher Sprachverarbeitung. Auf diese

Weise können Bestellungen über Spracheingabe aufgegeben und bezahlt werden.

Zudem empfiehlt die Software passende Angebote, beantwortet Fragen und

organisiert Gruppenbestellungen.





Gäste und Hotels agieren bot-basiert auf einer Plattform:

Booking.com (Hotelbuchungsplattform) wird zukünftig einen bot-basierten

Chat-Service anbieten, mit dem Nnutzer und Hotels miteinander interagieren

können. Während Gäste proaktiv eine Anfrage über das Endgerät ihrer Wahl

eingeben, können die Hotels ihrerseits Notifications (Benachrichtigungen) mit

zusätzlichen Service-Informationen direkt zu den Gästen schicken. Interessant

ist dabei, dass Booking als Mittler zwischen Gast und Hotel (Third-Party-

Anbieter) auftritt und auf der eigenen Plattform den Dialog steuern kann.

Damit unterscheidet sich dieses Angebot von jenen anderer Anbieter, die ihre

Bot-Services häufig in bestehende Plattformen wie Messengers integrieren.





Der Chatbot, der in Apps wie Line, WeChat oder Weibo agiert, treibt das

Thema Kundenservice weiter. Neben der Bedienung "normaler" Service-

Anliegen ist das System beispielsweise in der Lage, den neuen Haarschnitt

zu bewerten oder Kaufempfehlungen basierend auf geführten Telefonaten zu

geben. Es reagiert emotional, und 25 Prozent der Nutzer haben schon einmal

ihre Gefühle gegenüber dem System bekundet. Diese Art von Interaktion

mag auch am fernöstlichen Kulturkreis liegen, der technischen Neuerungen

möglicherweise offener gegenübersteht. Es zeigt aber auch, was heute schon

technisch möglich ist. Bewertung und Ausblick

Diese und viele andere Beispiele zeigen, dass Bots bereits vielfach zum Einsatz

kommen und Aufgaben unterschiedlicher Komplexitätsstufen autark übernehmen,

die zuvor von Menschen erledigt wurden. Um diese Entwicklung

bewerten zu können, werden im Folgenden einige damit einhergehende

Herausforderungen und Vorteile dargestellt.





Mit der Automatisierung von Aufgaben werden Teile der Kundenservice-

Mitarbeiter durch Bots ersetzt. Eine Studie der Oxford University und

Deloitte sieht beispielsweise 35 Prozent der Jobs in

Großbritannien durch Automatisierung gefährdet. Die Kundenservice-Mitarbeiter

müssen aber nicht zwangsläufig ersetzt werden. Ein Wandel ihrer

Jobbeschreibung oder das Entstehen ganz neuer Jobs ist durchaus denkbar.

Schließlich müssen Bots entwickelt, trainiert und optimiert werden. Zudem

werden komplexe Anliegen aufgrund der technischen Restriktionen kurzfristig

nicht von Maschinen übernommen werden können.



Mit der Optimierung

von künstlicher Intelligenz und der Weiterentwicklung von selbstlernenden

Maschinen wird sich perspektivisch aber auch das immer mehr ändern.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es entscheidend, wie die Zusammenarbeit von

Mensch und Maschine koordiniert wird. Welche Aufgaben übernimmt die Software

und wo muss der Mensch nach wie vor übernehmen? Bisher ist das noch

relativ statisch definiert. Zudem sind Bots häufig bei Messengerplattformen

integriert, die an Text- und Spracheingabe bzw. natürliche Sprachverarbeitung

gebunden sind. Wenn man das Thema Bots im Kundenservice aber

weiter denkt, ergeben sich weitere vielfältige Anwendungsfälle jenseits der



Hier ein kleines Szenario: Bots "leben" in der Cloud und updaten sich selber

mit neuen Funktionen. Verschiedene Bots können miteinander interagieren.

Zudem können sie verknüpft werden, damit eine Serie von Aktionen ausgeführt

werden kann, die bisher von einander separiert waren. Einkaufen,

Verabredungen, Arbeiten, Messaging werden auf Basis der Vorlieben automatisiert

im Hintergrund stattfinden. Bots können andere Bots leiten, basierend

auf Hierarchien.





Was für die einen wie ein Horrorszenario einer fremdbestimmten Maschinenwelt

klingt, birgt für andere das Potenzial einer automatisiert effizienten Welt.

Darüber hinaus gibt es sicherlich gerade für Start-ups weitere Ansatzpunkte,

die sich mit innovativen Vorzügen gegenüber gegenwärtigen Platzhirschen

bzw. Dominatoren wie Siri (Apple), Facebooks M oder Cortana (Microsoft)

positionieren können.





Und um die Eingangsfrage zu beantworten: Bots haben das Potenzial, die neuen

Apps zu werden und sind es in Teilen auch schon. Bis sie Apps aber vollständig

ablösen, wird noch etwas Zeit vergehen.

Bots sind nichts anderes als ein Stück Software, das alltägliche Aufgaben