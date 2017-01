"Green Tech" auf der CES Diese Gadgets machen die Welt zu einem besseren Ort

Meine letzten Tage auf der CES waren vor allem geprägt von Eindrücken des "Innovation Leadership Battles" der Automobilindustrie (hier rund um das Thema "autonomous driving") sowie Technologien, die allesamt zum Ziel haben, unser Leben smarter, demnach interaktiver, vernetzter, sicherer, schneller und "more convient" zu gestalten. In den meisten Fällen zielt es wohl aber eher darauf ab, uns mehr Zeit zum Arbeiten oder zum Konsumieren zu geben. Tim Kolbe Tim Kolbe ist General Manager von Graft Brandlab - einer Agentur für Markeninnovation mit starkem Fokus auf räumliche Inszenierungen und Kreation von Markenerlebnissen. Seine Karriere als Marketing-Spezialist begann Kolbe bereits als Student bei Coca-Cola im Jahr 2004, wo er zuletzt das Shopper Marketing Department verantwortete. Seit September 2016 verstärkt Kolbe das Brandlab Team mit seiner Expertise rund um Off- und Online Trade zur konzeptionellen Entwicklung von verkaufsaktivierenden, erlebnisorientierten und vor allem zukunftsweisenden Marken und Store-Konzepten. Ganz bewusst habe ich mich am letzten Tag meines CES Besuchs dafür entschieden, mich auf die Suche nach Innovationen zu machen, die auf andere Art und Weise einen Mehrwert bieten, nämlich im Bezug auf unsere Umwelt. Schließlich wollen wir unseren nachfolgenden Generationen ja nicht nur einen Haufen an virtuellen und erweiterten Realitäten übergeben, sondern hoffentlich auch eine intakte, idealerweise bessere Welt. Ein Anliegen, dass sich auch Graft Brandlab als Agentur auf die Fahne schreibt. Es war nicht leicht, diese "grünen" Technologien ausfindig zu machen. Neben all den "CES Marketplaces" mit ihrer Themenhallen wie "Sleep Tech", "Baby Tech", "Beauty Tech", "Education Tech", "Kids Tech", "Family Tech", you name it Tech …, fand ich auf dem Plan zumindest eine vielversprechend klingende Halle zum Thema "Smart Energy". Diese stellte sich heraus als 150 Quadratmeter großes Zelt mit sage und schreibe drei Ausstellern. Einer bot eine solare iPhone-Hülle an, der Zweite Solar-Dachziegel und der Dritte zeigt mir ein zu 100 Prozent solarbetriebenes Haus. Vielen Dank - da spielen deutsche Architekturbüros wie z.B. GRAFT bereits Vorreiterrollen im Bereich Greenbuilding. Die "Smart Energy"-Halle klingt vielversprechend. (Bild: Kolbe) Netatmo stellt innovative Heizköperthermostate her. (Bild: Kolbe) Q.RAD (Bild: Kolbe) Dieses Gadget checkt die Luftverschmutzung. (Bild: Kolbe) Dieses Gerät checkt die Luftverschmutzung durch Radon. (Bild: Kolbe) Lösung anorganischer Nährsalze) ist nicht das Allerneuste - dennoch, der Messestand von OPCOM ist berichtenswert. Das Unternehmen wirbt damit, dass durch die "Hydroponic growing technology" in Verbindung mit dem Einsatz von LED-Leuchtmitteln 90 Prozent weniger Wasser als beim üblichen Anbau verbraucht werde - bei 50 Prozent weniger Raumnutzung.



Gerade in Ländern wie Deutschland, wo der Verbraucher immer stärker (Produktions-) Transparenz und "lokale Produktion" nachfragt, werden Produkte wie OPCOM Farm ganz sicher eine Zukunft haben. Zusätzliches Nachhaltigkeitsargument: Weniger Salatköpfe fahren auf LKWs durchs Land und somit reduziert sich der CO2-Footprint.



Überflüssig zu erwähnen, dass ich mit der OPCOM-Link-App mit dem Handy das Wachstum kontrollieren sowie einen Live-Kamerablick auf meine Pflanzen werfen kann. LED-Leuchtmittel spielen eine große Rolle bei Green-Tech (Bild: Kolbe) Diese Anwendung gießt die Blumen ganz automatisch. (Bild: Kolbe) Die Segled-App. (Bild: Kolbe) Dieses kleine Gerät checkt die Wasserqualität in Seen oder Schwimmbädern. (Bild: Kolbe)

Am Ende war ich froh, sie vereinzelt doch gefunden zu haben - die innovativen Ideen, welche fortschreitende Technologien auch dafür nutzt, einen Beitrag für eine bessere, nachhaltigere Welt zu leisten.



Liebe CES-Veranstalter, zum Abschluss wünsche ich mir, dass es vielleicht bereits im kommenden Jahr neben "Sleep Tech", "Baby Tech", "Beauty Tech", you name it Tech, einen neuen "Marketplace" gibt: die "Green Tech".