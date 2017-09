Amazon Echo Das sind meine Top-5 Alexa-Skills

1. Teilen

Für Vergessliche: "Alexa, frage Mercedes: wo ist mein Auto." Mit "Mercedes me" kann man von zu Hause aus auf seinen Mercedes-Benz zugreifen. Dazu braucht man einen Mercedes und einen aktiven "Mercedes me"-Account. Danach kann man Türen oder Fenster schließen, die Standheizung starten, fragen, wieviel Benzin noch im Tank ist oder ganz einfach: "Dude, where’s my car?!?"Für Schulkinder: "Alexa, frage den Stundenplan: Welche Stunden hat Anna am Montag?" Es gibt zwei Anbieter. Aus UX- und Design-Sicht sind leider beide Plattformen gruselig. Aber das kann ja noch werden. Zunächst muss man für jedes Kind einen Kalender anlegen. Der Stundenplan von "DaBus" ist sehr einfach gestrickt: Man schreibt für jeden Tag einen Satz, den Alexa vorliest. Der andere ist schon weiter: Man kann Stunde für Stunde anlegen. Dadurch weiß Alexa auch, wann die Kinder heim kommen, oder wann das nächste mal Mathe ist.Für Game-of-Thrones-Spoiler: "Alexa: ask Westeros if Eddard Stark is dead". Für Fans, die noch nicht alle Staffeln von "Game of Thrones" gesehen haben: Diesen Skill nicht ausprobieren! SPOILER ALARM! Leider (oder zum Glück) gibt es ihn noch nicht im deutschen Skill-Store. Beantwortet immer aktuell die Frage, wer in der Serie noch lebt und wer schon gestorben ist. Für die deutsche Version erwarte ich natürlich, dass man auch erfährt, wie der jeweilige Charakter gestorben ist.Für Informierte: "Alexa: Was sind die Nachrichten?" Dieser einfache Befehl startet die Tagesschau in 100 Sekunden und gibt einen raschen Überblick über die Tagesnews. Bei allen anderen Sendern und Newsportalen funktioniert das ähnlich. Ich hoffe auf ein baldiges Update, bei dem man sich erst die TOP-Headlines anhören und dann durch einen Befehl die gesamte News vorlesen lassen kann.Für Urlaubsreife: "Alexa, starte die Mein Schiff Entspannungsreise." Ein bisschen Werbung für unseren eigenen Skill muss sein: Du suchst nach Entspannung? Bei TUI Cuises kann man eine 15-minütige Meditation machen und phantasievoll durch das Nordmeer, das Mittelmehr oder die Karibik schippern. Danach ist man tatsächlich tiefenentspannt.