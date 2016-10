R.I.P. Vine Diese 10 kultigen Vine-Videos bleiben unvergessen

Mit sechs Sekunden langen Videoclips revolutionierte die App Vine vor vier Jahren die Social-Media-Szene. Doch weil der Mega-Hype nicht allzu lange anhielt und Twitter mit Periscope derzeit den Fokus ohnehin auf Livestreaming legt, gab der kriselnde Mutterkonzern gestern bekannt, die App im kommenden Jahr dicht machen zu wollen. Zum Abschied erinnert HORIZONT Online - ausnahmsweise ganz subjektiv betrachtet - an die zehn kultigsten Videos, die Vine hervorgebracht hat.

Don't tickle Darius

Jerome Jarre - Why is everybody afraid of love?

Zach Kings magische Ice Bucket Challenge

#SmackCam wird 2013 ein Internettrend

Die "Duck Army" geht 2015 im Netz viral

Beatboxer Vincent Marcus feiert seinen Durchbruch auf Vine

Drakes Tanz im Song "Hotline Bling" wird 2015 tausendfach veräppelt

Trickshots wie dieser sind seit jeher beliebt auf Vine

Dieser kleine Fan der Miami Marlins macht 2014 die Runde

Dieses müde Mädchen wird 2014 millionenfach geklickt

Mit der Begrenzung auf 6-Sekunden-Videos hatte Vine seit dem Launch 2012 Millionen Smartphone-Nutzer weltweit zu kreativen Höchstleistungen angetrieben. Manche sogenannten "Viner" wurden schnell zu gefeierten Stars, etwa die Komikerund Logan Paul , Illusionist Zach King oder Andrew Bachelor alias "King Bach" , der mit mehr als 16 Millionen Followern übrigens der reichweitenstärkste Nutzer auf Vine ist. Sie alle sind längst auch in das Visier von Werbungtreibenden geraten ( Zach King arbeitete beispielsweise mit Opel zusammen ), halten sich aber mittlerweile lieber auf Facebook, Instagram oder Snapchat auf - weil sich dort offenbar mehr Geld verdienen lässt. Der Exodus dieser Viner hat unter anderem zum Tod der einstigen Hype-App geführt Dennoch: Sie alle werden Millionen kultiger Videoschnipsel hinterlassen. Ähnlich wie "Charlie bit my finger" oder "David after Dentist" auf Youtube zu Internet-Klassikern avancierten, sind auch auf Vine zahlreiche Viral-Clips entstanden, etwa "Don't Tickle Darius" (siehe unten). Auch - zugegebenermaßen oftmals recht infantile - Trends wie #SmackCam gebar die Twitter-Tochter. Dabei sprühten sich Menschen ihre Handfläche mit Rasierschaum ein und verpassten ihren Freunden unangekündigt eine Backpfeife. Wir haben die besten Clips aus vier Jahren Vine an dieser Stelle zusammengefasst.