Glassdoor-Auswertung Diese 10 US-Unternehmen zahlen die höchsten Gehälter

VMWare zahlt die höchsten Gehälter aller Techfirmen in den USA

Dass Jobs in großen Tech-Unternehmen in den USA mehr als gut bezahlt sind, ist keine Neuigkeit. Das Job-Portal Glassdoor hat jetzt die US-Firmen ermittelt , die ihren Mitarbeitern anno 2017 das höchste Gehalt zahlen. Unter den Top 10, die HORIZONT Online zeigt, finden sich sieben Techfirmen.

Die Top 10 im Einzelnen





Gesamtvergütung: $175,000

Basiseinkommen: $150,000

Branche: Consulting

In dem aktuellen Gehaltsreport von Glassdoor finden sich unter den ersten Zehn sowohl große Konzerne wie Google, Facebook und der Grafikkartenhersteller Nvidia. Die am besten zahlenden Tech-Unternehmen sind jedoch der Big-Data-Dienstleister(4.) und der Softwareentwickler(3.). An der Spitze liegen zwei Unternehmensberatungen.

Gesamtvergütung: $172,000

Basiseinkommen: $152,000

Branche: Consulting





3. VMware

Teilen VMware

Gesamtvergütung: $167,050

Basiseinkommen: $136,750

Branche: Tech





4. Splunk

Teilen Splunk

Gesamtvergütung: $161,010

Basiseinkommen: $132,500

Branche: Tech





5. Cadence Design Systems

Teilen Cadence Design Systems

Gesamtvergütung: $156,702

Basiseinkommen: $141,202

Branche: Tech





6. Google

Teilen Google

Gesamtvergütung: $155,250

Basiseinkommen: $120,000

Branche: Tech





7. Facebook

Teilen Facebook

Gesamtvergütung: $155,000

Basiseinkommen: $130,000

Branche: Tech





8. NVIDIA

Teilen NVIDIA

Gesamtvergütung: $154,000

Basiseinkommen: $150,000

Branche: Tech





9. McKinsey & Company

Teilen McKinsey & Company

Gesamtvergütung: $153,000

Basiseinkommen: $140,000

Branche: Consulting





10. Amazon Lab126

Teilen Amazon Lab126