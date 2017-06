Scholz & Friends NeuMarkt Für Aldi Suisse Schweizer Bio-Produkte beworben

Aldi-Kinder verlangen nach mehr Bioprodukten aus der Schweiz, und zwar ziemlich subito. Foto: zvg.

Aldi Suisse bietet in seinem aus 1400 Artikeln bestehenden Standardsortiment auch eine breite Palette an Bio-Produkten aus Schweizer Produktion an. Mit einem weiteren TV-Spot, der von Scholz & Friends NeuMarkt entwickelt und durch Solid & Hallerfilm AG produziert wurde, machen Aldi-Kinder ihre Forderungen nach hochwertigen Bio-Produkten aus der Schweiz klar.