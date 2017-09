respondi Ausgezeichnet mit MRS Operations Award

Die international durchgeführte Studie rund um das Thema „Flüchtlingskrise“ wurde in Zusammenarbeit mit AudienceNet durchgeführt. Die Ergebnisse wurden weltweit publiziert, unter anderem beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos.

„Their specific example illustrated how they were able to engage with and give over 1,500 refugees a voice. They were able to capture views from a hard to reach audience for the research, across platforms, methodologies, country borders and languages.“

so das Urteil der MRS Jury.